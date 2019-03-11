محافظ كفر الشيخ يكلف بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أنه كلف المسئولين المعنيين بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، بسرعة الانتهاء منها في موعدها المحدد، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيا، والعرض لمتابعتها ميدانيا على الطبيعة، مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات، خاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.



وكان محافظ كفر الشيخ قد عقد اجتماع لمتابعة خطة تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، للعام المالي 20192018 وعدد من الملفات المالية والميزانية، مع المحاسب مختار طه، مدير عام حسابات المحافظة.



وشدد المحافظ، بتنفيذ المشروعات ومتابعتها والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية، لافتا إلى أن مخصصات صندوق الخدمة العامة هي لمشروعات النفع العام، حيث إن "التشريعات المالية والتأشيرات العامة للموازنة لا يمكن تجاوزها".