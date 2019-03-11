رئيس نادي النجوم: قادرون على تخطي عقبة الهبوط بالدوري

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن مؤمن سليمان المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم قادر على قيادة اللاعبين على تخطي عقبة الهبوط في مسابقة الدوري الممتاز خلال الجولات المقبلة، خاصة وأن الفارق قريب في ترتيب الفرق بجدول المسابقة المحلية.



وأوضح رئيس النجوم - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - أن فريق النجوم لديه في صفوفه عناصر مميزة قادرة على تعويض مرحلة الإخفاق التي يمر بها حاليا في المسابقة المحلية، خاصة وأن لاعبي الفريق يبذلون قصارى جهدهم في التدريبات خلال الفترة الحالية لتخطى عقبة الهبوط والمنافسة على مراكز متقدمة.



وعن المواجهة المقبلة التي ستجمع الفريق بالانتاج الحربي ضمن منافسات الدوري الممتاز، قال الطويلة " الفريق المنافس مميز ولديه نجوم في صفوفه، ويديره جهاز فني قدير، ولكن فريق النجوم سيخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز، لتحسين موقفه في المسابقة المحلية"، متمنيا التوفيق لفريقه خلال المباريات المقبلة والاستمرار في المسابقة المحلية خلال الموسم المقبل.



ويواجه النجوم نظيره الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها الجمعة القادمة على استاد السلام.



ويحتل فريق النجوم المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة، في المقابل يحتل الإنتاج الحربي المركز السابع برصيد 31 نقطة.