الأربعاء.. هبة طوجي ضيفة شيرين سليمان على الحياة

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان، في الحادية عشرة مساء الأربعاء المقبل، المطربة والفنانة اللبنانية هبة طوجي ببرنامج "عين" على قناة الحياة، للحديث عن بدايتها وكيفية دخولها المجال الفني، وأحدث أغانيها وتجاربها في المسرح، ووصولها لعرض أحدث مسرحياتها رواية "احدب نوتردام" على المسارح العالمية.



ويحل الموسيقار أسامة الرحباني أيضا ضيفًا على البرنامج، للحديث عن اكتشافه لهبة طوجي، فضلا عن الحديث عن أعماله القادمة.



يذكر أن برنامج "عين" يذاع على قناة الحياة يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى الـ11 مساء، ويعاد الثلاثاء والأربعاء في الثانية عشرة ظهرا، والخميس والجمعة في الخامسة مساء، والسبت في الثالثة صباحا.