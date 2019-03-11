نقابة الصحفيين تكرم أعضاء القافلة الطبية

كرمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الاثنين، الأطباء المشاركين فى القافلة التى نظمها مشروع العلاج، بالتعاون مع إحدى الشركات.



ووجه الكاتب الصحفى محمد خراجة المشرف على مشروع العلاج، الشكر للأطباء المشاركين بحملة الرعاية والفحص الطبي للزملاء الصحفيين وأسرهم، مشيدا بدورهم الطوعى فى التعاون مع النقابات.



الأطباء المكرمون فى الحفل هم: هشام عبدالحميد، سارة ميلاد، سمير حمودة، أحمد زهدى حسن، مؤمن سيف النصر، محمد الزمزمى، أشرف عبدالرحمن، زينة وجدى، أحمد حافظ، حامد عبدالغنى، وطبيبة التحاليل ولاء فتحى.



وشهدت النقابة خلال الأيام الماضية حملة للكشف المجانى على أعضائها وأسرهم بمختلف التخصصات؛ مع إجراء كافة التحاليل والفحوصات اللازمة لهم، فيما وعد محمد خراجة المشرف على مشروع العلاج بتكرارها خلال الأشهر المقبلة.

