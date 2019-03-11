نائب العمرانية يقترح تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء

اقترح المهندس إيهاب منصور نائب العمرانية، تعديلات على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، المنظور أمام البرلمان.



وتمثلت اقتراحات النائب في الآتي:



- أن يتحمل قيمة المخالفة من قام بالبناء المخالف وليس المواطن الذى اضطر للشراء لعدم توافر وحدات، وتم التصويت برفض الأغلبية لهذا المقترح على أن يحق لمستخدم الوحدة بالرجوع على المالك الأصلى بقيمة المخالفة.



- أن تزيد نسبة الاستفادة بنسبة ٥٠ ٪؜ من قيمة المخالفة فى تحسين المرافق للمياه والصرف الصحي، ووافق المجلس على نسبة ٤٠٪؜.