فوز النجمة على الاتحاد والجزيرة على الكويت في كأس الاتحاد الآسيوي

فاز نادي النجمة البحريني على الاتحاد السوري 2 1 اليوم، على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي.



وسجل علي مدان ومحمدو درامي هدفي النجمة في الدقيقتين 32 و60، فيما أحرز محمد مهتدي هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 38.



ويتصدر النجمة ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق عدد الأهداف أمام الجزيرة الأردني، مقابل نقطة لكل من الكويت الكويتي والاتحاد.



وفاز الجزيرة على الكويت بهدف سجله محمود زعترة في الدقيقة 59.