الوحدات الأردني يسحق هلال القدس 6-2 في كأس الاتحاد الآسيوي

اكتسح نادي الوحدات الأردني مضيفه هلال القدس الفلسطيني 6 2، اليوم، على ستاد فيصل الحسيني في الضفة الغربية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي.



وتقدم محمد الباشا بهدف للوحدات في الدقيقة 16 ثم أضاف بهاء فيصل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 35 و38 و41 و86 وتكفل صالح راتب بالهدف الأخر في الدقيقة 78.



وتكفل هاني عبدالله وعدي دباغ بتسجيل هدفي هلال القدس في الدقيقتين 26 و89.



ورفع الوحدات رصيده في صدارة ترتيب المجموعة إلى ست نقاط مقابل نقطة لهلال القدس.



ويتأهل إلى الدور قبل النهائي في منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.