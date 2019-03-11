فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تضغطوا على كامل الوزير

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بمنح الفرصة كاملة للفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد، وعدم الضغط على أعصابه، مشيرا إلى أنه رجل أثبت نجاحه في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن قطاع النقل في مصر وقطاع السكة الحديد تم الإنفاق عليه الكثير من الأموال خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الفريق كامل الوزير لن يبدأ من المربع "صفر" في تطوير السكة الحديد.

وشدد "الباز"، على أن قطاع النقل والسكة الحديد يحتاج لضخ أموال، منوها أن "إدارة" بدون مال لن تكون قادرة على تحقيق شيء.

وأكد أن كامل الوزير لن يكون وزير للسكة الحديد ولكن لقطاع النقل، والرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بتوفير الأموال لإصلاح المنظومة.