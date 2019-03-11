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الإثنين 11/مارس/2019 - 08:08 م

مهرجان مالمو للسينما العربية يفتح باب التسجيل للأفلام القصيرة حتى مايو

محمد قبلاوي
محمد قبلاوي
dostor.org/2549418

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية برئاسة المخرج محمد قبلاوي رئيس ومؤسس المهرجان عن فتح باب التسجيل لمشاريع الأفلام القصيرة وللسنة الخامسة على التوالي، وذلك لدعم مشاريع الأفلام في مراحل التطوير لصانعي الأفلام العاملين في بلدان الشمال الأوروبي.

وأوضح بيان صادر عن المهرجان اليوم الإثنين أنه تم وضع شروط خاصة بالتقدم، ويجب أن يكون لقصة الفيلم صلة بالثقافة العربية أو الهوية أو المنفى، على أن يكون المتقدم (مخرج أو منتج) يقيم في بلد من بلدان الشمال الأوروبي وهى السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا، ولديهم أصول عربية، ويستمر باب التسجيل مفتوحا من اليوم 11 مارس الجاري وحتي 31 مايو المقبل.

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