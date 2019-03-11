مهرجان مالمو للسينما العربية يفتح باب التسجيل للأفلام القصيرة حتى مايو

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية برئاسة المخرج محمد قبلاوي رئيس ومؤسس المهرجان عن فتح باب التسجيل لمشاريع الأفلام القصيرة وللسنة الخامسة على التوالي، وذلك لدعم مشاريع الأفلام في مراحل التطوير لصانعي الأفلام العاملين في بلدان الشمال الأوروبي.



وأوضح بيان صادر عن المهرجان اليوم الإثنين أنه تم وضع شروط خاصة بالتقدم، ويجب أن يكون لقصة الفيلم صلة بالثقافة العربية أو الهوية أو المنفى، على أن يكون المتقدم (مخرج أو منتج) يقيم في بلد من بلدان الشمال الأوروبي وهى السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا، ولديهم أصول عربية، ويستمر باب التسجيل مفتوحا من اليوم 11 مارس الجاري وحتي 31 مايو المقبل.

