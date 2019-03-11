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الإثنين 11/مارس/2019 - 08:03 م

الأربعاء.. أولى حلقات "قول معايا" لمحمد الباز على راديو "90 90"

الأربعاء.. أولى حلقات
محمود عرفات
dostor.org/2549410

يبدأ الإعلامي محمد الباز، تقديم برنامجه الجديد "قول معايا" على راديو "90 90"، يوم الأربعاء المقبل.

ويفتح الباز، ملفات المسكوت عنه في مصر، في السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة، من خلال مناقشات مباشرة لما يطرحه الناس في الشارع عبر منصات التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع البرنامج.

يحاول الباز في برنامجه توسيع دائرة النقاش مع مستمعيه، من خلال عرض آراءهم ووجهات نظرهم واختلافاتهم، ويقوم بطرح مجموعة من الأفكار والمبادرات السياسية والفكرية في منطقة الوعي بالقضايا الأساسية في المجتمع المصري.

ويركز البرنامج كذلك على الذاكرة الوطنية من خلال استعادة الأحداث الكبرى في السنوات الأخيرة، عبر روايات جديدة يقدم الباز من خلالها معلومات تذاع لأول مرة. 

البرنامج يأتيكم يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع الساعة الثالثة مساء ولمدة ساعة كاملة‎.

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