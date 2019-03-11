العاهل الأردنى يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي التعاون العسكرى

بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، في واشنطن اليوم، مع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين تناولا خلال اللقاء التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي، والتعاون الأردني الأمريكي بهذا الخصوص.



وأعرب وزير الدفاع الأميركي بالوكالة عن تقدير بلاده لقيادة الملك، وجهوده من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدا بمستوى الشراكة بين البلدين.

