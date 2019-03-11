بوتفليقة يعلن البدء في إعداد مشروع دستور جديد

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مساء اليوم الاثنين، عن أن الندوة الوطنية الجامعة المقرر عقدها ستعد مشروعا دستوريا يعرض في استفتاء شعبي.



وكشف الرئيس بوتفليقة، في بيان اليوم، عن أنه سيسلم مهام وصلاحيات الرئاسة للرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب بكل حرية، وذلك وفق قناة "العربية".



وأضاف بوتفليقة "أتعهد بتعبئة جهود مؤسسات الدولة للإسهام في نجاح خطة الإصلاح السياسي المطروحة".



وأكد بوتفليقة أن المجلس الدستوري سيتولى مهامه باستقلالية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أنه تقرر إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات استجابة للمطالب الشعبية الواسعة.



وشدد الرئيس الجزائري على أن الانتخابات المقبلة سيتم تنظيمها تحت إشراف حصري للجنة الانتخابات المستقلة، مؤكدا أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة بأي حال من الأحوال.



وعن موعد الانتخابات الجديدة قال بوتفليقة، إن الندوة الوطنية ستتولى بكل سيادة تحديد موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة.