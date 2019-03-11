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الإثنين 11/مارس/2019 - 07:45 م

حبس المتهم بتهريب "مومياء" أثرية داخل سماعات بمطار القاهرة

حبس المتهم بتهريب
dostor.org/2549395

أمرت نيابة النزهة، بحبس المتهم بتهريب قطع آثار "مومياء" داخل سماعات إلى دولة بلجيكا 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب القبض عليه أثناء اختبائه بمدينة أسوان.

وكشفت التحريات أنه خلال رفع إحدى السماعات الموجودة بأحد الطرود المشحونة إلى بلجيكا، على جهاز "Xray"، اشتبهت سلطات الجمارك فى وجود جسم غريب داخل السماعات، وقامت السلطات بالتحفظ على جميع الطرود لفحصها وعرضها على اللجنة الأثرية المختصة.

على الفور تم تشكيل لجنة مختصة من وزارة الآثار بمطار القاهرة الدولى، والتى قامت بدورها بالفحص المبدئى للسماعات باستخدام جهاز الأشعة X-rays والذى أشار إلى وجود أجزاء من هياكل عظمية مخبئة داخل جسم السماعة.

بعد استخراج أجزاء الهياكل العظمية المخبئة داخل السماعة وفحصها تم التأكد من أثريتها ومصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته.

القطع المضبوطة عبارة عن 6 أجزاء لاثنين من المومياوات عليها بقايا لفائف التحنيط والراتينج، وتشمل أجزاء من القدم والساق اليمنى واليسرى واليد اليسرى والجزء العلوى من الذراع الأيمن ملتصق بجزء من القفص الصدرى للمومياء الثانية بالإضافة إلى الجزء السفلى من اليد اليسرى لنفس المومياء.

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