وزير دفاع الكويت: تسليح وتجهيز جيشنا لمواكبة تطور الجيوش عالميًا

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم أهمية تجهيز الجيش الكويتي وتسليحه بالمعدات العسكرية، والتدرب عليها في قواته الثلاث، بما يسهم في تطويره لمواكبة التقدم والتطور الذي وصلت إليه الجيوش في العالم.



جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي، عقب اجتماع الشيخ ناصر الصباح برئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح.



وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش الخطط المستقبلية، واستراتيجيات التسليح والصيانة للجيش الكويتي؛ وذلك بحضور أعضاء مجلس الدفاع العسكري وأعضاء الهيئة المالية بوزارة الدفاع الكويتية.

