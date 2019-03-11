بوتفليقة يعلن بدء مناقشة إصلاحات عميقة بالدولة وموعد الانتخابات الجديدة

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مساء اليوم الاثنين، عن البدء في مناقشة إصلاحات عميقة بإشراك واسع للمجتمع المدني، وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها أبريل المقبل.



وكشف الرئيس بوتفليقة، في بيان اليوم، عن إجراء تعديل حكومي في أقرب وقت، مع عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.



وأكد بوتفليقة أن تأجيل الانتخابات في الجزائر سيكون إلى ما بعد ندوة الحوار الوطني، التي وعد في وقت سابق بإجرائها بعد فوزه في الانتخابات.



وكان بوتفليقة وجه منذ أيام رسالة إلى الشعب الجزائري وعد فيها بإجراء إصلاحات سياسية وعقد ندوة حوار وطني مع المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

