بوتفليقة: لم أكن أنوي الترشح لفترة رئاسية جديدة

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، عدم خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن حالته الصحية وعمره لا تسمحان له بأداء واجبه تجاه الشعب.



وأوضح "بوتفليقة" في كلمته أنه لم يكن ينوي الترشح "قط" الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه تفهم رسالة الشباب الجزائري، حسب ما أوردت شبكة "سكاي نيوز".



وأعلن الرئيس الجزائري تأجيل الانتخابات لما بعد الحوار الوطني، والبدء في مناقشة إصلاحات عميقة بإشراك واسع للمجتمع المدني.



كما أعلن الررئيس الجزائري عن بدء عملية تعديل في الحكومة، دون الحديث عن شكلها أو الوزارات المستهدفة.