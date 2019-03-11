ممثلو 40 شركة يابانية كبرى يبحثون فرص الاستثمار في مصر

بدأ وفد يضم ممثلي 40 شركة يابانية زيارة لمصر، تستمر لمدة 3 أيام، للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة، خاصة في منطقة قناة السويس، وهي أكبر بعثة أعمال يتم إيفادها إلى مصر منذ زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لمصر في يناير 2015.



وذكر بيان صدر عن سفارة اليابان، اليوم الاثنين، أن البعثة التي نظمتها هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" ومجلس الأعمال الياباني المصري، تضم 80 عضوا يمثلون 40 شركة تعمل في مجالات مختلفة، منها شركات تجارية وشركات تصنيع مثل صناعة السيارات والخدمات اللوجستية والمالية.



والتقى أعضاء البعثة بالدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، كما التقوا بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لبحث فرص التعاون.



وأكد رئيس البعثة هيرويوكي إيشيجي رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، وساتوشي أوزاوا رئيس مجلس الأعمال الياباني المصري ومستشار شركة تويوتا تسوشو كوربوريشن، على الاهتمام الكبير الذي تبديه الشركات اليابانية تجاه مصر، كما قاما بتقديم توصيات بشأن تشجيع التصدير ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الصناعية المحلية لتشجيع الاستثمار.



كما قام أعضاء البعثة مِمَن زاروا مدينة الإسماعيلية بجولة تفقدية لقناة السويس، استمعوا خلالها لشرح عن أهمية مصر وموقعها الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وأنها تمتلك تعدادا سكانيا يبلغ حوالي 100 مليون نسمة أغلبهم من الشباب ولديها إمكانات واعدة في مجال الاقتصاد والأعمال.



وخلال العام الحالي الذي تتولى فيه مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، تقيم اليابان مؤتمرين دوليين مهمين؛ هما: قمة مجموعة العشرين G20 بمدينة أوساكا يومي 28 و29 يونيو، وقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD Ⅶ) بمدينة يوكوهاما من 28 إلى 30 أغسطس.



وفي هذا الصدد، جاء في بيان السفارة أن حكومة اليابان تأمل في أن تضطلع مصر في موقع رئاسة الاتحاد الإفريقي بدور مهم في كلا القمتين، كما تسعى إلى مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بهذه المناسبة، ويسعدها كثيرًا أن يأتي تنفيذ هذه البعثة في هذا الوقت المناسب.