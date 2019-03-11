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محافظات
الإثنين 11/مارس/2019 - 07:37 م

افتتاح المؤتمر العلمي الأول لتنمية محافظات جنوب الصعيد

افتتاح المؤتمر العلمي
محمود عبد العال
dostor.org/2549386

افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، والدكتور عاطف أبوالوفا، رئيس جامعة الوادي الجديد، المؤتمر العلمي الأول لتنمية محافظات جنوب الصعيد تحت بعنوان "نحو خريطة تنموية مستدامة لجنوب الصعيد"، بأحد فنادق الأقصر.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة 3 أيام، خلال الفترة من 11 - 13 مارس الجاري، بحضور مقرر عام المؤتمر الدكتور محمد توفيق، والدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن فكرة المؤتمر نبعت من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر السادس للشباب بضرورة استثمار امكانات الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن طريق توظيف البحث العلمي وتحويله من توصيات نظرية إلى تطبيقات عملية تسهم في تقدم المجتمع وحل جميع مشكلاته.

وذكر أن الدولة الآن تتجه نحو تنفيذ مشروعات عملاقة تدعو الجامعات للخروج من أسوارها التقليدية لتقديم رسائل أكثر تأثيرا في المجتمع، مشيرا إلى أن مصر ليس لديها رفاهية الإنفاق على البحث العلمي دون استفادة حقيقية تعود على المجتمع بأثره.

واختتم كلمته بعرض 3 محاور رئيسية يقوم حولها المؤتمر، منها عرض نماذج تنموية ناجحة في أقاليم الجمهورية، رؤية شباب جامعات جنوب الصعيد في أحداث التنمية، مجموعة من ورش العمل تهدف إلى ربط البحث العلمي بالأفكار التنموية القابلة للتطبيق.

ووجه الدكتور عباس منصور الشكر للدكتور أحمد عزيز لتبنيه فكرة المؤتمر، وإحداث تواصل بين جامعات الصعيد، مطالبا باستمرار تنفيذ أهداف المؤتمر.

وتابع الدكتور عاطف أبوالوفا، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن المؤتمر يهدف إلى وضع حلول لمعوقات التنمية بمحافظات الصعيد عن طريق استحداث رؤى وآليات للاستثمار لجذب مستثمرين من الخارج.

وأوضح الدكتور يوسف الغرباوي، نائب رئيس المؤتمر: يجب أن توجه نتائج الأبحاث العلمية لتنمية المجتمع وتقديم نتائج تلك الأبحاث لصانع القرار لخدمة المجتمع.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أهمية التنمية المستدامة لتلبية احتياجات الجيل القادم دون التقصير في احتياجات الجيل الحاضر.

وأضاف الدكتور محمد توفيق، مقرر المؤتمر، أن عدد المشاركين بلغ 400 باحث وتقديم 190 بحثا من خلال 16 جلسة منهم 4 في اليوم الأول، و12 في اليوم الثاني و8 ورش عمل في اليوم الثالث.

وقالت الدكتورة غادة خليل، ممثلة وزارة التخطيط ومدير مشروع 2030، إن مصر تمر بحراك تنموي في كافة القطاعات، ويجب وضع إطار فكري وعلني لإنجاحه وفقا لرؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية مسئولية جماعية تتطلب مسيرة طويلة من العمل الجاد.

يذكر أن المؤتمر شارك فيه أكثر من 200 مستمع من الأكاديميين والمجتمع المدني، فضلا عن ممثلين لبعض الوزارات الحكومية.

افتتاح المؤتمر العلمي الأول لتنمية محافظات جنوب الصعيد
افتتاح المؤتمر العلمي الأول لتنمية محافظات جنوب الصعيد
افتتاح المؤتمر العلمي الأول لتنمية محافظات جنوب الصعيد
افتتاح المؤتمر العلمي الأول لتنمية محافظات جنوب الصعيد
افتتاح المؤتمر العلمي الأول لتنمية محافظات جنوب الصعيد
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