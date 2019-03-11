مَنْ أحياها.. حكايات متبرعين بالأعضاء لإنقاذ حياة أحبّة وغرباء

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:05 م

إسلام الشرنوبى - نادية عبدالبارى

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«المرض هو الاختبار الحقيقى للحب».. هذا هو أنسب وصف لما رصدناه من قصص إنسانية عن التبرع بالأعضاء، بهدف إنقاذ أحباب وغرباء من مصير مجهول أو موت قريب.

هنا قررت أخت أن تتبرع لأخيها بكليتها من أجل إنقاذ حياته، وصديق منح صديقه- عن طيب خاطر- جزءًا من كبدة حتى يعيش معافى، وفتاة ظلت سنوات تنتظر لحظة السماح لها بالتبرع لشقيقها بقطعة من جسدها، وسيدة تنقذ حياة «حماها» الذى أنهكته «سنوات الغربة».. هذه وغيرها من القصص الفريدة نقرؤها معًا هنا.



دينا..انتظرت 3 سنوات حتى يسمح لها الأطباء بالتبرع لشقيقها

فى عامها الجامعى الأول فوجئت دينا صابر، الطالبة بجامعة القاهرة، بأن شقيقها «إسلام» الذى يكبرها بعدة سنوات، بحاجة لإجراء عملية جراحية بسبب عيب خلقى أثر على الكبد، وعندما قررت أن تساعد شقيقها بالتبرع له بجزء من كبدها، رفض الأطباء لأن عمر المتبرع يجب أن يتجاوز ٢١ سنة.

لم تتوقف «دينا» عن دعم ومساندة شقيقها طوال رحلته العلاجية، كانت تغنى له، وتحاول التخفيف عنه بأى طريقة، وبعد أن تجاوز عمرها ٢١ عامًا، اتفقت مع والدها والأطباء على إجراء التبرع دون أن تخبر شقيقها بالأمر، لكن قبل أن يدخل شقيقها غرفة العمليات شاهدها تبكى وهى تودع أفراد أسرتهما، فعرف أنها المتبرع المجهول. فى عامها الجامعى الأول فوجئت دينا صابر، الطالبة بجامعة القاهرة، بأن شقيقها «إسلام» الذى يكبرها بعدة سنوات، بحاجة لإجراء عملية جراحية بسبب عيب خلقى أثر على الكبد، وعندما قررت أن تساعد شقيقها بالتبرع له بجزء من كبدها، رفض الأطباء لأن عمر المتبرع يجب أن يتجاوز ٢١ سنة.لم تتوقف «دينا» عن دعم ومساندة شقيقها طوال رحلته العلاجية، كانت تغنى له، وتحاول التخفيف عنه بأى طريقة، وبعد أن تجاوز عمرها ٢١ عامًا، اتفقت مع والدها والأطباء على إجراء التبرع دون أن تخبر شقيقها بالأمر، لكن قبل أن يدخل شقيقها غرفة العمليات شاهدها تبكى وهى تودع أفراد أسرتهما، فعرف أنها المتبرع المجهول.

محمود..رافق صديقه فى رحلة علاجه وتبرع له بجزء من الكبد



القرابة أو صلة الرحم قد تكون دافعًا لتقديم المساعدة فى بعض الحالات، لكن الصداقة أحيانًا قد تكون أكبر دافع، وهذا ما أثبته محمود عبدالله، ٢٣ سنة، الذى كان يستعد لزفافه فى أكتوبر المقبل، لكنه عندما علم أن صديق عمره عبدالله أبوالمجد، بحاجة لزراعة كبد، وأن حالته الصحية حرجة، لم يتردد مرافقته للمستشفيات والسفر معه بين الإسكندرية والقاهرة، بشكل شبه يومى.

فى نفس الوقت كان «عبدالله» يجرى فحوصات طبية ليتأكد من مطابقة أنسجته وفصيلة دمه لصديقه، وعندما أخبره الأطباء بوجود تطابق، لم يتردد فى التبرع له بجزء من كبده.

ينتمى «عبدالله» إلى أسرة محدودة الدخل، وهو العائل الوحيد لها بعد وفاة والده، ويعمل مصورًا بشكل غير منتظم، ورغم هذا لم يتردد فى التبرع لصديقه، حتى مع علمه بأن إجراء هذه العملية يعنى توقفه عن العمل لفترة طويلة، إلى جانب احتمالية إصابته بمضاعفات صحية.

قبل أن يدخل «عبدالله» غرفة العمليات كتب صديقه على صفحته بـ«فيسبوك»: «لن أستطيع الوفاء بـ١٪ من جمايله علىّ، ومهما تكلمت عنه لن أتمكن من التعبير عن امتنانى له».

محمود.. ضحى بالعمل والخطيبة والمال لينقذ والده



قبل ٣ سنوات، تلقى محمود عادل، المهندس الذى يعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالًا من أخيه الأكبر، يخبره فيه بأن والدهما صاحب الـ٦٦ عامًا يعانى من تليف حاد فى الكبد، وأنه نقل للعلاج إلى معهد الكبد بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، فى هذا التوقيت الذى عرف فيه «محمود» بمرض والده، لم يكن متاحًا له الحصول على إجازة سنوية، ورفضت إدارة الشركة التى يعمل بها منحه إجازة، فاضطر للاستقالة والنزول إلى القاهرة لإنقاذ والده.

وفى مصر سعى المهندس بشتى الطرق للعثور على متبرع، خاصة أنه يعانى من ارتفاع ضغط الدم، وأن أخاه لا تتوافق أنسجته مع والده، وبعد أن توصل إلى متبرع واتفق معه وأجرى له كل الفحوصات، فوجئ بطلب ربع مليون جنيه ليوافق على التبرع، وبعد الكثير من التفاوض، وافق على تخفيض المبلغ إلى ٢٠٠ ألف جنيه.

دفع «محمود» ١٠٠ ألف جنيه قبل العملية، واتفق مع المتبرع المقيم فى الغربية، على أن يأتى إلى القاهرة، قبل العملية بيومين لعمل التحاليل الأخيرة، لكن على عكس المتوقع تهرب المتبرع ولم يأت، وفشلت كل محاولات الوصول إليه.

فى هذه اللحظة، قرر المهندس أن يخاطر لإنقاذ والده بأى ثمن، وبدأ إجراء الفحوصات، كما قرر فسخ خطوبته بعد أن خيّرته خطيبته بين الاستمرار معها أو إجراء العملية وإنقاذ والده، لأنها كانت ترفض أن يدفع تكاليف العملية وأجر المتبرع، بما يعنى تأخر إتمام زواجهما.

لم يتردد «محمود» فى إنقاذ حياة والده، وترك العمل، وتخلى عن خطيبته، ودفع كل مدخراته لإنقاذ والده.



سعيد..19 سنة بكلية مزروعة أهلكتها «المسكنات».. وشقيقته أنقذته



عانى سعيد الطاهر، ٤٠ سنة، من فشل كلوى عندما كان فى العشرينيات من عمره، ولم يكن أمام أفراد أسرته أى حل سوى البحث عن متبرع، يتوافق مع فصيلة الدم والأنسجة، وبعد محاولات عدة، نجحوا فى الوصول إلى متبرع، مقابل منحه ٢٠ ألف جنيه. عاش الرجل بعد عملية زراعة الكلى ١٩ عامًا بحالة جيدة، إلى أن اكتشف فجأة فشل الكلى المزروعة، بسبب إفراطه فى تناول المسكنات، وبعدما واظب فترة على إجراء عملية الغسيل الكلوى، بدأت حالته الصحية فى التدهور بشدة، وفى هذه الأثناء كانت شقيقته سوسن التى ترافقه فى المستشفيات ومراكز الغسيل، تراقب حالة أخيها وتشفق عليه.

فى إحدى الزيارات إلى مركز القاهرة للكلى الكائن بشارع شامبليون، وسط القاهرة، أجرت اختبارًا لتعرف مدى تطابق أنسجتها وفصيلة دمها مع شقيقها، وعندما علمت بوجود تطابق، لم تتردد فى التبرع له بإحدى كليتيها لتخلصه من معاناته.

عقب إجراء عملية الزرع الجديدة عاد «سعيد» إلى ممارسة حياته بشكل طبيعى مرة أخرى، وفى الوقت الذى لم تبخل عليه شقيقته بكليتها، طلبت زوجته الطلاق أكثر من مرة.

تعانى شقيقة «سعيد» الآن من مشكلات فى العظام، تمنعها من الحركة بشكل طبيعى، لكنها تؤكد أنها لم تندم للحظة واحدة على مساعدتها لشقيقها.

محمد..مريض بتليف الكبد بعد 7 سنين «غربة».. وزوجة ابنه أنقذت حياته



ظل محمد السيد، يعانى من مشكلات فى الكلى والكبد لمدة ٧ سنوات قضاها فى العمل بإحدى دول الخليج لينفق على أسرته، ويساعد أبناءه الأربعة. كان «السيد» يتحامل على نفسه ويتجاهل الألم، حتى يتمكن من الاستمرار فى عمله لكسب المال اللازم للإنفاق على أسرته، لكن فى لحظة ما غلبه الألم وأصبح لا يطاق، فعاد مرة أخرى إلى بلدته فى محافظة سوهاج.

فور عودته، أجرى عددًا من التحاليل والفحوصات، التى أثبتت تليف الكبد بالكامل، وحينها طالب الطبيب بسرعة الوصول لأى متبرع حتى يتم إنقاذه، عن طريق زرع فص، بشرط أن تتطابق أنسجة وفصيلة دم المتبرع مع المريض، وبعد محاولات كثيرة واختبارات أجراها الأهل والأصدقاء، فشل «السيد» فى العثور على متبرع مناسب. فى هذه الأثناء كان «حسن»، الابن الأكبر، فى حيرة من أمره، يفكر كيف ينقذ والده، الذى تغرّب طيلة حياته لينفق عليه وعلى إخوته، وحينها فكرت زوجته «هدى» فى إجراء فحوصات التبرع، وبالفعل أخبرها الأطباء بأنها مناسبة.

طلب «حسن» من زوجته أكثر من مرة أن تراجع نفسها، وأخبرها بأنها ليست مجبرة على أى شىء، لكنها كانت تؤكد له أن والده بمثابة والد لها، وأنها مصممة على التبرع له مهما كانت النتيجة، وبالفعل أجرى الأطباء عملية الاستئصال والزرع للمريض والمتبرعة، ونجحوا فى إنقاذ حياتهما.