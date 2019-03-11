الاتحاد الآسيوي يعاقب الإمارات بسبب قطر

فرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، غرامة مالية قدرها 150 ألف دولار على الاتحاد الإماراتي، مع خوض مباراة دون جماهير على ملعبه، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة قبل نهائي كأس آسيا أمام قطر في يناير الماضي.



وتغلبت قطر، التي توجت باللقب فيما بعد، 4-صفر على الإمارات البلد المضيف في قبل نهائي البطولة القارية في 29 يناير الماضي حيث ألقت الجماهير الإماراتية النعال على المعز علي، مهاجم قطر، خلال احتفاله بالهدف الثاني لفريقه خلال المباراة.



وتم استهداف حسن الهيدوس، قائد قطر، وزميله حامد إسماعيل، بالمقذوفات عقب تسجيلهما الهدفين الثالث والرابع، في المباراة التي أقيمت استاد محمد بن زايد في أبوظبي.



وقال الاتحاد الآسيوي، إنه جرت معاقبة الاتحاد الإماراتي وفقًا لعدد من المواد في لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الآسيوي، والتي تشمل مادة تخص سلوك الجمهور (المادة 65) ومادة تتعلق بتنظيم المباريات (المادة 64).



وقال الاتحاد القاري، في بيان "قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم الاتحاد الإماراتي للعبة 150 ألف دولار في أعقاب الحالات التي وقعت خلال مباراة قبل النهائي في كأس آسيا 2019 في الإمارات والتي جمعت بين البلد المضيف وقطر يوم 29 يناير على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، تقرر أيضا أن يخوض منتخب الإمارات مباراة واحدة بدون جماهير وذلك في المباراة المقبلة في الإمارات خلال (تصفيات) كأس آسيا 2023".



وأطلقت الجماهير الإماراتية صيحات استهجان خلال عزف النشيد الوطني لقطر وجلس العشرات منهم خلال عزفه قبل أن تقف عند عزف نشيد بلادها.



وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو حزيران 2017 متهمين الدوحة بدعم الإرهاب، وتنفي قطر تلك الاتهامات.



وأضاف الاتحاد القاري أنه "يتوجب على الاتحاد الإماراتي دفع الغرامة في غضون 30 يومًا بحسب المادة 11.3 من لائحة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي مع الإشارة إلى أنه في حالة ارتكاب مخالفات مماثلة في المستقبل فإنه سيتم فرض عقوبات أشد".