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الإثنين 11/مارس/2019 - 06:32 م

بالصور.. افتتاح ملتقى التوظيف التاسع بصيدلة المنصورة

بالصور.. افتتاح ملتقى
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2549291

افتتح الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، ملتقى التوظيف التاسع بكلية الصيدلة جامعة المنصورة الذي ينظمه لجنة ETOP "لجنة التدريب والتوظيف بكلية الصيدلة" لمدة يومين، بحضور الدكتور ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة، الدكتورة رشا بروة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ياسر الشبراوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال عيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

يهدف الملتقى إلى توفير فرص تدريب للطلاب من خلال تعريفهم بشركات الأدوية المحلية والعالمية وبسلاسل الصيدليات، ويشهد حضور طلاب وخريجى كليات الصيدلة والعلوم والطب البيطرى من جامعات المنصورة وطنطا والدلتا وحورس.

وتعقد خلال الملتقى 3 جلسات، الأولى خاصة بكتابة السيرة الذاتية وبكيفية اجتياز المقابلات العلمية ومهارات الاتصال الشخصى، ويحاضر فيها الدكتور أحمد رمضان مدرس الفارما بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، وتتناول الثانية "التغذية" ويحاضر فيها الدكتور أحمد درويش، وتختص الثالثة بالصيدلة الإكلينيكية من خلال حضور عدد من الصيادلة الإكلينيكين بمستشفى 57357، فيما قام على هامش الملتقى وبالتعاون مع مركز التدريب المهنى بكلية الصيدلة جامعة المنصورة ورشة عمل "توجيه الطلاب والخريجين لاختيار العمل المناسب".

وتفقد كل من الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الخيمة التي يقام بها الملتقى واستمعوا إلى مندوب كل شركة من شركات الأدوية المشاركة في الملتقى البالغ عددها 20 شركة، للتعرف على مجالات التدريب وفرص العمل التي سيتم توفيرها للطلاب.

وافتتح الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، على هامش الملتقى، قاعات الدراسات والعليا والمؤتمرات الجديدة بالدور الخامس (الخفيف) بمبنى (ب) بكلية الصيدلة.

بالصور.. افتتاح ملتقى التوظيف التاسع بصيدلة المنصورة
بالصور.. افتتاح ملتقى التوظيف التاسع بصيدلة المنصورة
بالصور.. افتتاح ملتقى التوظيف التاسع بصيدلة المنصورة
بالصور.. افتتاح ملتقى التوظيف التاسع بصيدلة المنصورة
بالصور.. افتتاح ملتقى التوظيف التاسع بصيدلة المنصورة
بالصور.. افتتاح ملتقى التوظيف التاسع بصيدلة المنصورة
بالصور.. افتتاح ملتقى التوظيف التاسع بصيدلة المنصورة
بالصور.. افتتاح ملتقى التوظيف التاسع بصيدلة المنصورة
بالصور.. افتتاح ملتقى التوظيف التاسع بصيدلة المنصورة
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