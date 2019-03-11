"التجارة والصناعة" تنظم بعثة استكشافية لدولتي أوزبكستان وكازاخستان

نظمت وزارة التجارة والصناعة بعثة استكشافية برئاسة المهندس أحمد طه مساعد أول وزير الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع مركز تحديث الصناعة إلى دولتي أوزباكستان وكازاخستان من 1 مارس إلى 8 مارس 2019، بمشاركة عدد 20 من رجال الأعمال في قطاع الصناعات الطبية والغذائية والأثاث ومواد البناء والملابس الجاهزة وقطاع السياحة، بالإضافة إلى ممثل عن بنك مصر وعدد من ممثلي وزارة التجارة والصناعة لبحث سبل زيادة التبادل التجاري وفرص الإستثمار المشترك.



وشملت فعاليات الزيارة إلى دولة أوزباكستان، تنظيم منتدى أعمال مصري أوزبكي برئاسة المهندس أحمد طه – مساعد أول وزير الصناعة ونائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي لذيذ كودراتوف، وسفيرة مصر في أوزباكستان أماني كمال، وبحضور عدد من الهيئات ذات الصلة بالقطاعات المستهدفة.



وقدم كلا الطرفين عرضا موجزا عن القطاعات المستهدفة، كما تم تنظيم عدة لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والشركات الأوزباكية ذات الصلة، وقامت البعثة بعدد من الزيارات الميدانية إلى مصانع تجفيف الفواكه والخضروات ومصانع الأجهزة مزلية ومصانع إطارات ومنسوجات وذلك للوقوف على المستوى التكنولوجي للصناعة في أوزباكستان، كما تم زيارة إلى الأسواق لاستكشاف الأسعار ومعايير الجودة للمنتجات الأوزبكية.



وعلى الصعيد الحكومي تم تنظيم عدة لقاءات مع وزارة الإقتصاد والصناعة ووزارة النقل وغرفة التجارة والصناعة ووزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى زيارة لمدينة سمرقند ومقابلة محافظ المدينة.



وقامت البعثة أثناء زيارتها إلي دولة كازاخستان بتنظيم منتدى أعمال مصري كازاخي بالتعاون مع هيئة الاستثمار الكازاخية ووزارة الخارجية الكازاخية والغرفة التجارية الكازاخية وبالتنسيق مع السفارة المصرية بكازاخستان، وتم دعوة العديد من السفراء العرب وجمعيات رجال الاعمال الكازاخية، وتم عقد اجتماعات ثنائية بين الشركات المصرية والكازاخية، كما تم تنظيم زيارة ميدانية للأسواق والمركز اللوجيستي بمدينة أستانا.



وتضمنت أنشطة البعثة تنظيم اجتماعات ثنائية بين الحكومة الكازاخية والشركات المصرية للتعريف بإجراءات تسجيل الدواء المصري والمستلزمات والأجهزة الطبية بكازاخستان، كما تم زيارة المركز المالي الدولي وذلك لتسهيل تسجيل الشركات المصرية لإنشاء مكاتب تمثيل لها بكازاخستان.



واختتمت الجولة بتنظيم المستشار عبد الحميد هاني – القائم بأعمال سفير جمهورية مصر العربية بكازاخستان حفل عشاء على شرف الوفد الرسمي والذي حضره عدد كبير من مجتمع الأعمال الكازاخي ولفيف من سفراء الدول العربية.