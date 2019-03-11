حزب جزائري معارض يطالب باستقالة الرئيس وإلغاء الانتخابات

أعلن، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض والمقاطع للانتخابات الرئاسية بالجزائر، رسميا، اليوم، انسحاب نوابه من أنشطة المجلس الشعبي الوطني، مطالبا بتحقيق تطلعات "الجزائريين والجزائريات لفتح عهد جديد والسماح للشعب الجزائري بتقرير مصيره بنفسه".



وطالب، الحزب في بيان صادر اليوم، "باستقالة رئيس الدولة، ورحيل حكومته، وحل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة" كما طالب الحزب بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل "والتفرغ لتنصيب هيئات قيادية توافقية لفترة انتقالية تسهر على توفير شروط العودة الحقيقية إلى سيادة الشعب، ويقتضي ذلك تزويد بلدنا بمؤسسات تعكس واقعه التاريخي والثقافي وتطلعاته من أجل السلم والديمقراطية والعدالة والتقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي".



وأضاف الحزب "بادر نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بتوجيه من قيادتهم، بإجراء اتصالات مع جميع الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة، حيث عُقد اجتماع في مقر الكتلة البرلمانية لحزب العمال بحضور ممثلين عن النهضة والعدالة وجبهة المستقبل وحمس وحزب العمال. وكان الهدف من هذا اللقاء التشاوري التوصل إلى موقف موّحد للمساعدة على إيجاد مخرج إيجابي للحركة الاحتجاجية في تصميمها على تغيير النظام السياسي الذي سلب الجزائريين استقلالهم".



وتابع الحزب قائلا "في انتظار التوصل إلى اتفاق بين جميع هذه الكتل البرلمانية، حيث يرى نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أنه منذ 22 فبراير 2019، قامت حركة تاريخية غير مسبوقة انخرطت فيها جميع الفئات الاجتماعية والمناطق الأكثر عزلة في البلاد تدعو بطريقة سلمية وهادئة، وإنما باستماتة وعزيمة ثابتة، إلى رفض مسار انتخابي مغشوش أحس به المواطنون كإهانة لهم. والأهم من ذلك، إن رفض هذا الاستحقاق الانتخابي يعبّر بقوة عن الرغبة في إحداث تغيير جذري للنظام السياسي القائم منذ الاستقلال".



واستطرد الحزب قائلا "إننّا مصممّون على العمل جماعيًا لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة والمفيدة لترجمة الرسالة التي وجّهها كافة الجزائريين بحماس فياض وإرادة جامحة".