تأهل روان العربي وهانيا الحمامي لثمن نهائي بطولة "سي آي بي بلاك بول" للإسكواش

تأهلت اللاعبتان المصريتان روان العربي وهانيا الحمامي إلى دور الـ16 من بطولة "سي آي بي بلاك بول" المفتوحة للإسكواش، التي انطلقت اليوم الاثنين وتستمر فعالياتها حتى يوم الجمعة المقبل، ويبلغ مجموعة جوائزها 107 آلاف دولار.

وحسمت روان لقاء دور الـ32 لصالحها دون صعوبة بفوزها بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة (11-9 و11-8 و11-9)؛ لتلاقي المصنفة الأولى رنيم الوليلي غدا الثلاثاء في دور الـ16 من البطولة.

كما حققت هانيا الفوز على حساب سلمى يوسف في أول أدوار البطولة بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة (11-6 و11-8 و12-10)؛ لتواجه المصنفة الرابعة نور الطيب في دور الـ16 غدا.