تونس والسعودية تبحثان سبل دفع العلاقات الثنائية في البنية التحتية

بحث وزير التجهيز والإسكان التونسي نور الدين سالمي، مع السفير السعودي بتونس محمد بن محمود العلي، آليات دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية التحتية والسكنية.

وذكرت وزارة الإسكان التونسية -في بيان اليوم الإثنين- أن الطرفين اتفقا خلال اللقاء على انتداب 25 مهندسًا متعاقدًا لفترة لا تقل عن 3 سنوات لمتابعة تنفيذ مشروعات السكن الاجتماعي بمختلف أنحاء تونس.

كما تناول اللقاء سبل الإسراع في تنفيذ مشاريع مستشفيات الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدن القيروان والجّم وسبيبة، وترميم جامع الزيتونة وجامع عقبة بن نافع.