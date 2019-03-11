الزوراء العراقي يهزم الوصل الإماراتي 5-0 بدوري أبطال آسيا

حقق فريق الزوراء العراقي انتصارًا عريضًا على ضيفه الوصل الإماراتي بخمسة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، على ملعب "كربلاء"، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

سجل خماسية الزوراء، سامال سعيد مجبل في الدقيقة 22، وعلاء عباس "هدفين" في الدقيقتين 36 و51، وعلي حسين رحيمة في الدقيقة 75، وحسين جويد من ضربة جزاء في الدقيقة 84.

الفوز رفع رصيد الزوراء إلى أربع نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، بفارق نقطة عن الوصل الوصيف، في انتظار نتيجة مباراة النصر السعودي مع أصفهان الإيراني.