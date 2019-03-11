بورصة السعودية تتراجع تحت ضغط البنوك

هبطت البورصة السعودية اليوم الإثنين للجلسة الخامسة على التوالي، مع تراجع أسهم معظم البنوك المدرجة، بينما ارتفعت البورصة المصرية بدعم من صعود أسهم الشرقية للدخان بعدما توقعت الشركة ارتفاع أرباح العام بأكمله.



وانخفض مؤشر السوق السعودية 0.5%، مع تراجع سهم مجموعة سامبا المالية 1.8%، بينما هبط سهم البنك السعودي الفرنسي1.7%.



لكن المؤشر السعودي لا يزال مرتفعًا 7.7% منذ بداية العام، متفوقًا على أسواق خليجية رئيسية أخرى، وقاد المستثمرون الأجانب المؤهلون الصعود، حيث اشتروا أسهمًا سعودية أكثر مما باعوا في كل أسبوع من العام الحالي.



ويمثل هذا تحسنًا هائلًا مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي، حينما شهدت السوق نزوحًا للأموال في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر.



وهبط سهم الحمادي للتنمية والاستثمار 2.5%، بعدما سجلت الشركة انخفاضًا بلغ 17 في المئة في صافي ربح العام بأكمله.



وتراجع سهم الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) 1.8%، بعدما خفضت سيكو للبحوث تصنيفها لسهم مبكو إلى توصية "بالبيع" من توصية "بالشراء"، وخفضت أيضًا سعره المستهدف إلى 18 ريالًا من 27 ريالًا.



وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8%، مع صعودسهم القابضة المصرية الكويتية 2.2%.



وارتفع المؤشر المصري 15.8% منذ بداية العام، محققًا أداء أفضل من جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط مع انتعاش اقتصاد البلاد.



وصعد سهم الشرقية للدخان 2.9%، بعدما توقعت الشركة المنتجة للسجائر صافي ربح بعد خصم الضرائب قدره 3.8 مليار جنيه مصري (218.39 مليون دولار) للسنة المالية 2019-2020، بزيادة 17% عن الربح المتوقع للسنة 2018-2019 البالغ 3.25 مليار جنيه.



وزاد مؤشر سوق دبي 0.5%، بدعم من مكاسب الأسهم العقارية، وارتفع سهم إعمار العقارية القيادي 1.1%، بينما صعد سهم وحدتها مجموعة إعمار مولز 4.2%.



وكان مؤشر دبي أحد أسوأ مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية أداء العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الأسهم العقارية، التي تعافت في الآونة الأخيرة بعد نتائج مالية قوية لشركات العقارات في الربع الرابع.



وهبط مؤشر بورصة قطر 0.3%، مع نزول سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 6.1%.



وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مستقرا مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول 0.4%.

