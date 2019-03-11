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الإثنين 11/مارس/2019 - 06:17 م

وزير الأوقاف ينعى شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
أميرة العناني
dostor.org/2549268

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع بشمال سيناء اليوم، الأبطال الذين قاموا بواجبهم الوطني في سيناء بشجاعة وبسالة وضحوا بأنفسهم وأرواحهم في سبيل وطنهم وأمانه وفي سبيلنا جميعا، ويتوجه لأسر الشهداء ولقواتنا المسلحة الباسلة بخالص العزاء، سائلا الله (عز وجل) لشهدائنا الأبرار واسع الرحمة والمغفرة، وأن يتقبلهم في الشهداء والصالحين، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشاد ببسالة وبطولات رجال القوات المسلحة الباسلة وفدائية أبطالها الذين تصدوا ببسالة وشجاعة ووطنية عالية لفلول العناصر التكفيرية الإرهابية الضالة، وسيحق الله الحق ويقطع دابر الإرهاب والإرهابيين على أيدي جنودنا البواسل.

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