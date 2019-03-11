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الإثنين 11/مارس/2019 - 06:14 م

محمد فودة يكتب: جمال شيحة.. «المسكون» بأوجاع الغلابة

محمد فودة يكتب: جمال
dostor.org/2549265

الكتابة عن الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة، أمر محيّر للغاية، فهل أكتب عنه بصفته طبيب الغلابة؟ أم عن العالم الجليل صاحب الإنجازات العلمية المهمة، والدراسات غير المسبوقة فى مجال علاج أمراض الكبد، وفى مقدمتها بالطبع علاج فيروس «سى»؟.. إنه بحق شخصية محيّرة ومثيرة للكثير من التساؤلات.
لكن.. وعلى الرغم من ذلك فإن تلك الحيرة لم تدم طويلًا، لأننى، ودون أدنى تفكير، اخترت من البداية الإبحار فى منطقة مختلفة تمامًا، حيث قررت الكتابة عن جمال شيحة «الإنسان»، وحينما أقول الإنسان فإننى أعى جيدًا كل ما تحمله الكلمة من معنى، فإنسانيته، التى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يختلف عليها اثنان، هى التى كانت سببًا فى وصوله إلى كل ما حققه من نجاحات فى مختلف المجالات الطبية، وعلى كل الأصعدة، وهى أيضًا التى كانت بمثابة تأشيرة دخوله منطقة خدمة المواطن البسيط من أوسع الأبواب، خاصة أنه اختار منذ البداية الانحياز لهذا المواطن، الذى ظل طويلًا ضحية تلك النوعية من الأمراض التى كانت تنهش فى كبده بلا هوادة، ودون أن يوقفها علاج حاسم.
وهنا، فإننى أتوقف طويلًا أمام جمال السيد محمد شيحة، وشهرته جمال شيحة، ابن قرية أشمون الرومان، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، هذا الطبيب الذى ظل ارتباطه بعلاج أمراض الكبد يلازمه أينما ذهب.. وهذا الأمر لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء ذلك مبكرًا جدًا، وبالتحديد منذ حصوله على بكالوريوس كلية الطب، قسم الباطنة العامة، بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف فى عام ١٩٨٢، بعدها حصل على درجة الماجستير بتقدير جيد جدًا فى ١٩٨٦، ثم حصل على الدكتوراه فى عام ١٩٩١.. وخلال فترة عمله بجامعة المنصورة تقلّد «شيحة» مناصب كثيرة من العمل، واستطاع فى وقت قصير أن ينشئ جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، التى لم تظهر للنور من فراغ، وإنما جاءت نتيجة تضافر الجهود الذاتية، وبحماس خاص من الدكتور شيحة وعدد من معاونيه الذين آمنوا معه بنُبل الهدف، وهو ما انعكس بشكل لافت للنظر فى القيام بعلاج الكثير من المواطنين غير القادرين على نفقة الجمعية.. ولم يتوقف نشاط الدكتور جمال شيحة عند حد علاج المرضى وحسب، بل إنه كان يسعى دائمًا، من خلال الجمعية، إلى رفع الوعى للوقاية من أمراض الكبد المنتشرة بين المواطنين، وذلك عن طريق تنظيم الندوات والمحاضرات العامة والمتخصصة، وعقد ورش العمل لتدريب الأطباء ومعاونيهم، وتأهيلهم للمشاركة بشكل علمى لأن تقود الجمعية الدعوة إلى تنظيم حملة قومية للوقاية من أمراض الكبد.
والحق يقال، فإنه فى الوقت الذى كان ينظر فيه البعض إلى الدكتور جمال شيحة وكأنه يحرث فى البحر، ولكن اختياره ضمن المعينين فى البرلمان كان بمثابة إشارة قوية وواضحة وضوح الشمس بأن الله لا يضيّع أجر من أحسن عملًا، وهو ما ترجمه بشكل عملى تحت قبة البرلمان بعد توليه رئاسة لجنة التعليم، حيث كان أول اهتماماته هو البحث العلمى، والتعليم، والارتقاء بالخدمات الصحية، لقناعته التامة بأن مستوى التعليم والبحث العلمى متدنٍ جدًا ولا يُرضى أحدًا، وفى مجال الصحة كان، ولا يزال، على قناعة تامة بأن جزءًا من الارتقاء بالخدمات الصحية يجب أن يكون من خلال القضاء على «الفيروسات الكبدية».
مَنْ يقترب من الدكتور جمال شيحة يلمس بنفسه أنه أمام شخص عادى، اختار وبمحض إرادته أن يعيش ويعمل بعيدًا عن الأضواء والبريق والشو الإعلامى، فقد استطاع أن يتحول إلى مُنقذ حقيقى لملايين المواطنين الفقراء، خاصة بعد قيامه بتشييد مستشفى ومعهد بحوث أمراض الكبد- فى شربين بالدقهلية- وخلال شهور معدودة أصبح هذا المركز منارة علمية شاهقة تتميز بما تقدمه من الرعاية الطبية المذهلة بكل المقاييس لحشود غفيرة من مرضى الكبد وذويهم، وتزايد الاهتمام بمستشفى ومعهد الكبد بشربين حتى تحول إلى مقصد أساسى لعشرات الآلاف من المرضى من كل المحافظات، فاستحق أن يُطلق عليه البسطاء لقب «طبيب الغلابة».
جمال شيحة لم يتوقف عند نقطة معينة، بل نجده يتطور ويُطور من أدواته، ويساير ما يجرى حوله من أحداث مهمة، فنجده بعد رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى قد اتجه نحو القارة السمراء لقناعته التامة بأنه لا يزال هناك الكثير من مجالات التعاون والمساعدة التى يمكن أن تقدمها دولة بحجم مصر للأشقاء فى القارة الإفريقية، فى كل المجالات الطبية.. وكونه رئيسًا للجمعية الإفريقية لمرضى الكبد، فهو يرى أن مصر تستطيع أن تساعد إفريقيا على محاور متعددة، منها: التوعية والوقاية، فلمصر خبرة كبيرة فى مجال التوعية والوقاية، وبالتالى تحقيق نقلة نوعية فى مجال مكافحة الفيروسات الكبدية فى القارة الإفريقية، وبالتالى فإن مشروع «إفريقيا خالية من الفيروسات الكبدية» يمكن أن يكون مشروعًا طموحًا وجذابًا ومهمًا، وهو مطلوب بشدة فى القارة الإفريقية فى هذا التوقيت، لأن منظمة الصحة العالمية، فى إعلان تاريخى، قالت إنه يمكن القضاء على فيروسات الكبد فى العالم كله بحلول ٢٠٣٠، أى بعد حوالى ١١ عامًا، وعلى الرغم من ذلك فهو يرى أن حل مشكلة أكباد الأفارقة ليس سهلًا، خاصة أن أكثر من ٧٠ مليون إفريقى يعانون من فيروسات الكبد.
لقد انحاز جمال شيحة للبسطاء بشكل لافت للنظر، وكأنه بالفعل «مسكون» بأوجاع الغلابة.

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