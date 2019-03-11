القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
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الإثنين 11/مارس/2019 - 06:14 م

نرمين يُسر تكتب: بين بحرين الذي أبرز مساوئ العادات البالية للمصريين

نرمين يُسر تكتب:
dostor.org/2549264



بالرغم من اصدار قوانين صارمة من الحكومة المصرية بالتوقف عن ممارسة عادة ختان الاناث الا ان هذه القوانين تعد نوع من تبرئة ذمة الدولة المصرية امام المجتمع الدولي، في حين ان الشعب المصري لم يزل يمارس تشويه عضو المراة الانثوي ظنا منهم ان عادة الختان ماهي الا نوعع من الطهارة والعفة والتمسك بالاخلاق عن طريق قطع جزء مهم في جهاز المرأة التناسلي والمسؤل عن الاحساس بالاثارة الجنسية والتي تعد مرفوضة شكلا وموضوعا عند هذا المجتمع غير المدرك لخطورة الامر، رغم حالات وفاة متكررة بعد نزيف حاد من فرج اطفال ابرياء، الا ان شيئا لم يتغير.
في هذا الاطار قدم المخرج انس طلبة "فيلم بين بحرين" من تأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار امل التونسي . الفيلم يدور الفيلم حول ترسخ عادة الختان الهمجية في قرى مصر ومناطقها العشوائية، تبدأ الاحداث اثناء زيارة "زهرة" /فاطمة عادل لوالدتها زكية/ عارفة عبد الرسول بصحبة بناتها اليافعات، تلاحظ الجدة اقتراب الابنة الكبرى من مرحلة البلوغ لتعرض اجراء عملية الختان على الاب /محمود فارس حيث تتفق معه على اخفاء الامر عن ابنتها زهرة، ولكن العملية البشعة لا يمكنها ان تظل في طي الكتمان بعد ان اصيبت الطفلة بنزيف حاد ادى الى وفاتها لتتسلم الام المخدوعة ابنتها جثة في طريقها الى المقابر.
سطوة الدين وهيمنة امام المسجد
في مشهد مهم الفيلم يلقي الضوء على رفض شباب القرية لخطاب امام المسجد الذي تميز بالشدة والترهيب وتهديد احد الشباب بان الملائكة سوف تلعنه من وقت صلاة الجمعة هذه وختي الصلاة القادمة ليرد الشاب بانفعال اهه لماذا تعرفني الملائكة وتتفرغ للعني انا بالذات! يوضح الحوار الجاري في المشهد الي تطور افكار اجيال ابناء القرى واتجاههم لرفض سطوة الفكر المتشدد المقروض عليهم من قبل رجال الدين.

هم هؤلا الرجال الذين وقفوا ضد الام الثكلي التي تبكي اغتيال ابنتها على يد والدتها و خلاق الصحة الذي يمارس مهنة الحلاقة نفسها بدون ترخيص، على اعتبار ان الختان عمل واجب على كل اسرة ان تجريه لبناتها واذا كان قد توفاها الله في اثناء عملية الختان فليعتبرها الجميع مثل الاخطاء الطبية وانهى خطبته المقتضبة بان موت الفتاة ماهو الا مشيئة اللهحيث لن يستطيع احد الحاضرين بالاعتراض.
تعليم النساء الممنوع عليهن
من اهم وابرز ماقدمه الفيلم من افكار تنويرية مغايرة عن الافكار المعتادة هي فكرة السعي وراء التعليم وتحصيل المواد الدراسية حتي وان كانت في السر والخفاء وبدون علم الزوج وافراد العائلة، فنجد زهرة والدة الفتاة ضحية الختان دؤبة في متابعة دراسة طفلتيها وكأنها تستذكر لنفسها معهما، ولكن عندما ارادت استكمال دراستها قوبلت بمصائح صديقتها ان لا تفعل بدون موافقة زوجها ولكن زهرة تصمم علي ذلك وخاصة بعد وفاة ابنتها تتجه لمباشرة دراسة ابنتها الصغري والاصرار على حمايتها من ماسبق من ممارسات عقيمة ادت بحياة ابنتها الكبري.
يوضح الفيلم مشكلات عديدة من النوع المسكوت عنه في المجتمع المصري وعلى رأسهم قضية ختان الاناث بالاضافة الى القضايا الاسرية المتمثلة في طغيان الجانب الذكوري في الاسرة الواحدة والتي تضم عدة نساء لهن اراء لا يُستمع اليها ولكن يعشن منسحقات تحت ضغوط الحياة الاجتماعية التي يفرضها الذكر.
اجادت مريم نعوم اختيار القصة التي تناقش قضة شائكة مثل ختان الاناث بل واضافت عليها خطورة الزواج المبكر ومايسفر عنه من مشكلات اساسية مثل ترك التعليم للتفرغ للحياة الاسرية وانجاب هؤلاء الاطفال لاطفال اخرين الي جانب التطرق الي انشغال الازواج بالعمل في الخارح وتحمل الزوجات الوحدة والمسؤلية وحدهن. واستكمالا لجودة القصة المميزة، كتبت امل التونسي سيناريو وحوار يجاكي البيئة التي يدور حولها الفيلم من حيث اللهجة وجمل الحوار الخاصة جدا بمنطقة مثل جزيرة الدهب، التي استغلها المخرج افضل استغلال من حيث تصوير المناظر الطبيعية في المشاهد المناسبة، اذ نجح في التركيز على سعادة الطبيعة ونقاء صفحة النهر وقت نزهة الام واطفالها مع الاصدقاء والاقارب المتشابهين في الحال نفسه وقد وجدن فرصة للتنفيس عن ما في صدورهن بينما ييصور سماء غائمة ونهر حزين في اثناء جنازة الطفلة المغتالة، كما اسنحدم الضل والضوء في لقاء الام زهرة وزوجها والد الفتاة اذ يبقي الضوء علي وجه زخرة صاحبى الحق والثورة علي مجتمع اغتال طفولة ابنتها بينما يبقي الاب في الظل نادما ومعتذرا ومقدما الوعود بحياة افضل فيما بعد.
وجب الاشارة الي مواهب يحب ان يتم استغلالها سينمائيا لما تتميز به من "كاريزما" ملفتة للانظار مثل محمود فارس وفاطمة عادل الذان قاما بتأدية دور الاب المنساق وراء العادات والتقاليد البالية والام الساعية للتنوير والتعليم.
تم العرض العالمي الاول لفيلم بين بحرين في مهرجا اسوان لسينما المراة في دورته الثالثة عام 2019 بنجاح بحصولة على جائزة نوت لافضل فيلم يدعم المرأة وجائزة افضل اخراج المقدمة من نقابة المهن التمثيلة والمتوقع طرحه في دور العرض قريبا.

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