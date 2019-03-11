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الإثنين 11/مارس/2019 - 06:13 م

غدًا.. مؤتمر لـ"أوابك" لمناقشة تحسين الأداء التشغيلي لـ"التكرير والبتروكيماويات"

غدًا.. مؤتمر لـأوابك
سيد ابراهيم
dostor.org/2549258

تعقد الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، مؤتمرا حول تحسين الأداء في الصناعات البترولية اللاحقة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد علي الفاضل، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت، ويفتتح المؤتمر نيابة عنه الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح، وكيل وزارة النفط، وذلك خلال الفترة من 12 – 14 مارس 2019، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني للبترول (JCCP)، وبحضور عباس علي النقي، الأمين العام لمنظمة الأوابك.

وذكرت المنظمة أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على إجراءات تحسين الأداء التشغيلي والاقتصادي لصناعتي التكرير والبتروكيماويات، بما يحقق مواجهة التحديات التي تعترض هذه الصناعة، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

ومن أهم المواضيع التي سيتناولها المؤتمر إلقاء الضوء على صناعة التكرير في العالم والدول العربية، التحديات التي تواجه صناعتي التكرير والبتروكيماويات في العالم والدول العربية، إجراءات تحسين الأداء التشغيلي في الصناعات البترولية اللاحقة، عوامل نجاح مشاريع تحسين الأداء التشغيلي في الصناعات البترولية اللاحقة، دور البحث العلمي في تحسين الأداء التشغيلي والربحية في الصناعات البترولية اللاحقة، أمثلة عملية لتجارب في الصناعة البترولية اللاحقة للوصول إلى التميز التشغيلي.

وتضم قائمة المتحدثين والمشاركين بالمؤتمر مجموعة من المسئولين والخبراء والمختصين بصناعة النفط والغاز والطاقة في الدول الأعضاء بالمنظمة، وكذلك من الجانب الياباني.

وأعربت المنظمة عن بالغ الشكر والامتنان لدولة الكويت على استضافة المؤتمر على أراضيها، ولتقديمها كافة التسهيلات لضيوف المؤتمر من الدول الأعضاء بالمنظمة، ولمعالي الدكتور خالد علي الفاضل، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت، على رعايته الكريمة للمؤتمر، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في نجاح المؤتمر.

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