القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
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الإثنين 11/مارس/2019 - 06:09 م

الجزائر تنفي تردي الوضع الصحي لرئيس الوزراء

الجزائر تنفي تردي
dostor.org/2549256

نفى مسئول جزائري، تدهور الحالة الصحية للوزير الأول رئيس الوزراء أحمد أويحيى، مؤكدا أنه بخير ولا يعاني من أي أزمة صحية.

كانت مواقع جزائرية، أفادت بأن الوزير الأول دخل مستشفى عين النعجة العسكري، وأنه يتواجد بالعناية المركزة.

وأوضحت قناة "البلاد" في وقت سابق اليوم، أن رئيس الوزراء يعاني من مشاكل صحية ناتجة عن الضغط الذي كان يعيشه في الأيام الأخيرة الماضية.

وعاد رئيس الجزائر عبدالعزيز بوتفليقة إلى العاصمة أمس قادما من سويسرا بعد رحلة علاجية دامت لأيام، فيما تشهد الجزائر تظاهرات واسعة اعتراضا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

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