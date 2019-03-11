السجن المؤبد للمتهمين بقتل رئيس نقطة شرطة أبو الشقاف بالبحيرة

أسدلت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الاثنين، الستار على قضية مقتل أمين شرطة بمديرية أمن البحيرة، رئيس نقطة شرطة أبو الشقاف بحوش عيسى وابن عمة (محام)، بقرية الوفائية التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات.



وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور سامح عبدالله وعضوية المستشارين رئيس عاصم نعيم وحاتم محمود حسن وسكرتارية مختار مطر الحكم حضوريا بالسجن المؤبد على "ناصف ع ر" عامل زراعى، وشقيقه "أحمد" المتهمين بقتل "عماد زكى حزين رئيس نقطة شرطة أبو الشقاف بحوش عيسى وابن عمة هشام سعيد سيد حزين.



ترجع أحداث الواقعة لشهر أغسطس 2011 بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، حيث وجهت النيابة العامة لكل من "أشرف ع ر"، فوزى ع ر"، ناصف ع ر "أحمد ع ر" عبد السيد ع ر" وجميعهم يقيمون عزبة عمارة بمركز حوش عيسى قتل (عماد زكى حزين) عمدا مع سبق الإصرار والترصد وقد اقترنت الجناية بجنايتين أخريين هي "مقتل هشام سعيد سيد حزين وشرعوا في قتل أشرف محمد حسن زيدان اللذين تصادف مرورهما بمكان الحادث وإحراز أسلحة نارية.



وأكدت تحريات مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد الخليصى مدير المباحث، والعقيد محمد زايد مفتش المباحث، والرائد حازم خيرى عباده رئيس مباحث الدلنجات أن المتهمين قاموا بمراقبة المجنى عليه وعندما تأكد لهم تواجده في محل خاص بابن عمه لمشاهدة مباراة كرة قدم انهالوا عليهم بالأسلحة النارية قاصدين قتلهم أخذا بالثأر لقيام أمين الشرطة بقتل 2 من أبناء عمومتهم في إحدى اللجان الشعبية أثناء الثورة وادعاءه أنهم لصوص آثار، وتمكنوا من الهرب تاركين السيارة التي كانوا يستقلونها بعد سقوطها بإحدى الترع على الطريق.