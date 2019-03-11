محافظ كفر الشيخ يبحث ترسيم الحدود مع الدقهلية والغربية

بحث محافظ كفر الشيخ، الدكتور إسماعيل طه، اليوم الإثنين، إجراءات ترسيم الحدود الإدارية والإحداثيات، وخرائط المساحة، ونقاط التداخل بين المحافظة مع محافظتي الدقهلية والغربية،.

وأفاد بيان صادر عن المحافظة، بأن المحافظ استعرض "13 " نطاق تداخل بين المحافظة ومحافظتى الغربية والدقهلية، وذلك بين مراكز: بيلا والحامول وبلطيم بمحافظة كفرالشيخ، مع محافظة الدقهلية، ومراكز: دسوق وقلين وكفرالشيخ مع محافظة الغربية، وذلك تمهيدًا لتعديل الملف الرقمى للحدود الإدارية بتلك المناطق الحدودية مع المحافظات المجاورة.

وأضاف، أنه تم بحث الخرائط المساحية المقترحة لتعديل الحدود والإحداثيات الإدارية بين المحافظة ومحافظتي: الدقهلية والغربية، والاتفاق على بعض الإجراءات، لوضع تصور مشترك للحدود الإدارية بينهما.

ومن المنتظر مناقشة سبل إنهاء إجراءات إعادة ترسيم الحدود طبقًا للإحداثيات والخرائط المساحية والمقترحات، وذلك من خلال الاتفاق على مشروع وتصور مدروس لترسيم الحدود الإدارية تحقيقا للصالح العام وتعظيم الاستفادة المشتركة.