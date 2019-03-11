رئيس الوفد يشيد ببرنامج "الثقافة" للاحتفال بمئوية ثورة 1919

أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ببرنامج وزارة الثقافة للاحتفال بمئوية ثورة 1919.



وقدم رئيس الوفد، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة، على هذا الجهد الضخم الذي يؤرخ لثورة 1919، والأثار التاريخية لهذه الثورة المجيدة التي تؤكد على إرادة الشعب المصري التي انتصرت في ذلك الوقت على الدولة التي لا تغيب عنها الشمس.



وأضاف "أبو شقة" أن هذه رسالة للداخل والخارج بأن إرادة المصريين لا تقهر مهما كانت التضحيات. وكانت وزارة الثقافة قد أصدرت كتاب تحت عنوان " احتفال وزارة الثقافة بمئوية ثورة 1919 ".



وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة في مقدمة الكتاب أن الوزارة تحتفل بكافة هيئاته وقطاعاتها بهذه المناسبة الوطنية المجيده لاستعادة الشعور الوطني الذي حقق لمصر الاستقلال والعزة والكرامة الوطنية.



وقالت إن الابدعات التي يحملها الكتاب تعبر عن الإرادة الوطنية المصرية، ونافذة لقوة مصر الناعمة التي ولدت معها نخبة وطنية مثقفة تدافع عن مصر وتعمل من أجلها لتكون بحق منارة للشرق.