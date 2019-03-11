تزامنا مع مئوية الحزب.. إطلاق بوابة "وفد أسيوط" الإلكترونية

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، قرارا بإطلاق بوابة وفد أسيوط الإخبارية برئاسة مجلس إدارة الدكتور محمد بركات عضو الهيئة العليا رئيس لجنة الوفد بأسيوط ورئاسة تحرير الكاتب الصحفي ياسر شوري مدير تحرير جريدة الوفد، لتكون باكورة البوابات الإلكترونيه الإقليمية التي يطلقها حزب الوفد.



وبدأت البوابة الوليدة في البث منذ اليوم، وقامت بتغطيات مباشرة لفاعليات احتفالات الحزب بمئوية ثورة 1919 وتأسيس الحزب، بجانب تغطيات لأخبار محافظة أسيوط ونشاط حزب الوفد بالمحافظة.



وقال الدكتور محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بوابة الوفد بأسيوط، إن البوابة الإخبارية الجديدة ستعني بتغطيات صحفية لإقليم محافظة أسيوط ومتابعة أخبار المحافظة ونشاطات لجنة الوفد بأسيوط.



وأضاف أن رئيس حزب الوفد مهتم جدا بالبوابات الإخبارية الإقليمية في إطار اهتمام الحزب بالمحافظات ودعم نشاطات أعضاء الوفد.



وأشار الدكتور محمد بركات إلى أن المستشار أبو شقة يعول على بوابة وفد أسيوط، لتعميم تجربة صحف الوفد الإلكترونية بالأقاليم.



وقال الكاتب ياسر شورى، مدير تحرير الوفد ورئيس تحرير بوابة وفد أسيوط، إن تجربة صحافة الأقاليم هي الأنجح على مستوى العالم، مؤكدًا أن اهتمام المستشار بهاء أبو شقة بالصحافة الإلكترونية يعكس رغبة الحزب في تطوير آلياته الإعلامية.