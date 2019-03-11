سعفان يصل الكويت للمشاركة فى اجتماع الاتحاد العربي لعمال النفط

وصل إلى الكويت مساء اليوم، وزير القوى العاملة محمد سعفان؛ للمشاركة فى فعاليات اجتماع الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات.



واستقبل وزير القوى العاملة بصالة التشريفات بمطار الكويت الدولي، سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، ومدير المكتب العمالي في الكويت أحمد يوسف، إضافة إلى عدد من المسئولين الكويتيين.



ومن المقرر أن يلتقى وزير القوى العاملة على هامش مشاركته فى اجتماع الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل؛ لبحث آخر ترتيبات إطلاق نظام الربط الآلى بين البلدين في مجال استقدام العمالة.



تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، تأسس في يناير 1961 بالقاهرة، كأول اتحاد عمالي مهني عربي، وهو ذو شخصية اعتبارية، ويشرف عليه الاتحاد الدولي لنقابات العمال، ويتشكل من الاتحادات والمنظمات النقابية المتشابهة في النشاط.