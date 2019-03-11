وزير لبناني: سنعمل على دعم اليد العاملة المحلية

قال وزير الدولة اللبنانية لشئون التجارة الخارجية حسن مراد، إنه يعمل على التنسيق مع عدد من الوزراء المختصين، لوضع خطة تقوم على دعم وتعضيد اليد العاملة اللبنانية.



وأشار مراد، خلال استقباله رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشاره الأسمر، اليوم، إلى أن لديه رؤية وخطة استراتيجية بالتعاون مع وزير شئون النازحين صالح الغريب، لبدء العمل على ملف عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وأنه سيتم طرحها على الجلسة المقبلة لاجتماع الحكومة.



واعتبر أن الأهم من فكرة الدعم الذي تتضمنه المقررات المالية لمؤتمر باريس الخاص بدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) هو التركيز على تنفيذ الإصلاحات التي يجب أن تبدأ بمحاربة الفساد ووقف الإهدار، مؤكدا أهمية العمل بجدية حتى يمكن الوصول إلى نتيجة ومن ثم يستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته.

