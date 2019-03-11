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اقتصاد
الإثنين 11/مارس/2019 - 05:24 م

"داو جونز" يتحول للارتفاع مع مكاسب قطاع التكنولوجيا

داو جونز يتحول للارتفاع
وكالات
dostor.org/2549211

تحول مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية للارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليمحو خسائر أكثر من 200 نقطة، مع مكاسب قطاع التكنولوجيا.

وكان قطاع التكنولوجيا الأفضل أداء في البورصة الأمريكية، بقيادة سهما "آبل" و"فيسبوك" اللذان ارتفعا بأكثر من 2% بعد توقعات إيجابية بشأنهما.

وتمكنت مكاسب قطاع التكنولوجيا التي تجاوزت 1.7% من دعم "وول ستريت" ليتحول "داو جونز" للارتفاع بعد تراجع قوي في المستهل على خلفية خسائر سهم "بوينج" بأكثر من 11% بعد تحطم طائرة "737 ماكس" بالخطوط الجوية الإثيوبية.

ومن جانبه ذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، رغم اعترافه بأن تباطؤ النمو العالمي قد يضر الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تعافى مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة من أكبر وتيرة هبوط في 10 سنوات.

وكانت الأسهم الأمريكية قد سجلت أسوأ أداء أسبوعي في 2019 بعد تقرير الوظائف الشهري الذي جاء بأقل من التوقعات.

وبحلول الساعة 3:043 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3% إلى 25426.9 نقطة، رابحًا 70 نقطة.

في حين صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.8% إلى 2772.46 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 1.3% مسجلًا 7518.7 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.266.

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