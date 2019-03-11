وزير الصحة اللبناني: القطاع في حاجة إلى زيادة الدعم الدولي

أكد وزير الصحة اللبناني جميل جبق، أن القطاع الصحي في لبنان في حاجة إلى زيادة أوجه الدعم الدولي، لما يمثله من ضرورة للمستشفيات الحكومية خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات والتحديث في أقسام جديدة وأساسية بمختلف المناطق اللبنانية، إلى جانب دعم تمويل الدواء.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الصحة اللبناني للمدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه، حيث تم خلال اللقاء استعراض أوضاع قطاع الصحة في لبنان..



وأشار الوزير اللبناني إلى أن الواقع الصحي يشهد تراجعا بالنسبة لشريحة واسعة من اللبنانيين، وأن الأوضاع في المستشفيات الحكومة تتسم بالصعوبة والحاجة الماسة إلى التجهيز والتأهيل، وهو ما يتطلب زيادة الدعم لهذا القطاع، مشددا على الشفافية والوضوح في العمل وإشراك البنك الدولي في الإشراف والرقابة والاعتماد على سياسة ترشيد الإنفاق وحسن إدارة الصرف وإعمال الشفافية تجنبا للثغرات، والاعتماد على المنهجية المستندة إلى دراسات وخطط في العمل.

من جانبه، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي: "عملنا وما زلنا وسنبقى نعمل وندعم القطاع الصحي في لبنان بمشاريع ودعم سيطال شريحة واسعة، مستندين على الشراكة في العمل بالقطاع الصحي في سبيل تحسين الواقع الموجود".

وشدد على ضرورة حُسن الصرف والاستثمار الصحيح في التمويل لتفادي الثغرات السابقة، والإسراع في الانطلاق نحو المشاريع المشتركة أو المدعومة من البنك الدولي، مضيفا: "ولا بد من وضع الأمور في نصابها عبر خطط ودراسات، وقد تم الاتفاق على تحديد موعد ثان خلال الشهر الجاري".