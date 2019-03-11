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محافظات
الإثنين 11/مارس/2019 - 05:22 م

محافظ الدقهلية: مشروعات استثمارية على مساحة 108 أفدنة بجمصة

محافظ الدقهلية: مشروعات
أ ش أ
dostor.org/2549207

أكد محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، أن هناك مشروعات استثمارية جديدة تقام بجمصة على مساحة 108 أفدنة وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الإثنين، مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة برئاسة سلوى جابر مدير عام التنمية الاقتصادية لبحث أنشطة المنطقة، حيث أعرب المحافظ عن سعادته لإقبال عدد كبير من المستثمرين على المنطقة.

وكلف شاروبيم مدير المنطقة الصناعية بجمصة بإعداد تقرير عن عدد المصانع الموجودة بالمنطقة سواء العاملة والمتوقفة والتي تحت الإنشاء، وكذلك أسباب التوقف عن العمل ورفعها للجهات المعنية في الحكومة، مشددًا على أن يتم الانتهاء من هذا التقرير خلال أسبوع واحد على الأكثر.

وطلب محافظ الدقهلية من أحمد محجوب مدير المنطقة الصناعية أن يعمل بعيدًا عن البيروقراطية مع الالتزام الكامل بالقانون، قائلًا "إن تشكيل اللجان لا يحل المشاكل لكن دراسة المشكلة بشكل علمي وواقعي يسهل من اتخاذ القرارات اللازمة للحل".

وأوضح أنه تم تأجيل البت في طلبات 8 من المستثمرين للمفاضلة بين مشروعاتهم، وهي في مجالات الأعلاف والمواسير البلاستيك والأدوية ومستحضرات التجميل والألبان، وتم رفض 34 طلبًا لعدم الجدية ولعدم توافر التمويل اللازم لإقامة المشروعات.

وفي ذات السياق، قرر المحافظ الموافقة على تقرير جهاز شئون البيئة الذي قام بالتفتيش بيئيًا على الصرف الصناعي لنحو 51 منشأة صناعية وتم مخاطبة مجلس مدينة جمصة لاتخاذ القرارات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة وعددها 14 منشأة.

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