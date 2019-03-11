يثرب عادل تتأهل لثاني أدوار "سي آي بي بلاك بول" للإسكواش

صعدت اللاعبة يثرب عادل، إلى دور 16 من بطولة "سي آي بي بلاك بول" المفتوحة للإسكواش، التي انطلقت اليوم وتستمر فعالياتها حتى الجمعة القادم.



وحققت يثرب الفوز في دور الـ32 على حساب ميار هاني، بصعوبة كبيرة في مباراة استغرقت 53 دقيقة وحسمتها لصالحها في خمسة أشواط بواقع 11-8 و6-11 و11-3 و8-11 و12-10.



ومن المقرر أن تواجه يثرب عادل غدًا الثلاثاء المصنفة السابعة، الإنجليزي لورا ماسارو، في الدور ثمن النهائي من البطولة البالغ مجموعة جوائزها 107 آلاف دولار.