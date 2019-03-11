المصري أمين عمر يدير مباراة بوتسوانا وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) طاقم حكام مصريا بقيادة أمين عمر (حكم ساحة)، لإدارة مباراة بوتوسانا وانجولا لحساب الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة، المقررة في الثاني والعشرين من مارس الجاري؛ ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.



ويعاون "عمر" في ادارة المباراة التي ستقام في بتسوانا كل من يوسف البساطي وأحمد توفيق طلب (مساعدين) ومحمد عادل حسين حكما رابعا.



ويسعى منتخب إنجولا إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز فرص تأهله إلى النهائيات، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف منتخب موريتانيا الذي ضمن التأهل بصدارته للمجموعة برصيد 12 نقطة، يليهما منتخب بوركينا فاسو برصيد 7 نقاط، فيما فقد منتخب بوتسوانا أمل التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا التي تنظمها مصر الصيف القادم، حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.