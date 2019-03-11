الأمم المتحدة تحذر من تزايد انتشار مخدر ميثامفيتامين في آسيا

حذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم الإثنين، من تزايد إنتاج مخدر ميثامفيتامين بصورة كبيرة بدول جنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى انخفاض أسعاره وتوسع استخدامه بتلك الدول.



ولفت المكتب، في تقرير نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إلى أن مخدر ميثامفيتامين بات المخدر الأكثر خطورة في 12 من 13 دولة بشرق وجنوب شرق آسيا بدلًا عن خمس دول فقط قبل عشر سنوات.



وتابع أنه رغم ضبط كميات قياسية من المخدرات المشتقة من مخدر ميثامفيتامين في العام الماضي إلا أنه يزداد انتشارًا وتشهد أسعاره انخفاضًا.



يشار إلى أن مخدر ميثامفيتامين في آسيا يأتي بشكل رئيسي من مناطق في ميانمار، والتي كانت في الماضي مصدرًا للأفيون والهيروين.