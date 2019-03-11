أحمد عز وعمرو يوسف يصوران آخر مشاهد "ولاد رزق 2" بعين الصيرة

تشهد منطقة عين الصيرة بالقاهرة حاليًا، تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، بمشاركة الفنانين أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي.



وقال العريان -لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه يواصل حاليًا تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم بمشاركة معظم أبطال العمل، مضيفًا أنه من المقرر أن يبدأ مرحلة المونتاج والمكساج خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري.



كانت أحداث الجزء الأول تدور فى إطار اجتماعى مع بعض الإثارة حول عصابة مكونة من 5 أشقاء، كل منهم يتميز ببعض السمات، لكن العقل المدبر فيهم الذى يعتمدون عليه بشكل رئيسى هو "أحمد عز"، الذى ينفصل عنهم ما يتسبب فى دخولهم ببعض الأزمات.



الفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، أحمد داوود، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، وندا موسى، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأشقاء يسيرون فى طريق الجريمة على عهد قديم بينهم لتركها فى يوم ما، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم.