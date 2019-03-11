تعزيز التعاون العلمى بين رابطة الجامعات الإسلامية وإندونيسيا

استعرض الدكتور إسماعيل شاهين، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية خلال لقائه، اليوم، مع وفد علمي رفيع المستوى من إندونيسيا برئاسة الدكتور صفوان مناف رئيس مؤسسة وجامعة دار النجاح بجاكرتا، سبل تعزيز التعاون العلمى بين الجانبين.



ورحب الأمين العام بالوفد مبديا سعادته بهذه الزيارة واستعداد الرابطة للتعاون والتواصل في جميع المجالات العلمية والثقافية التي تقوم بها الرابطة.

وأثنى الوفد على الجهود التي تبذلها الرابطة دعما لكل القضايا التي تهم الجامعات الإسلامية الأعضاء، وما قدمته من عون ثقافي لمؤسسة دار النجاح وللجامعات الأعضاء في إندونيسيا.

من جانبه، حرص الوفد على طلب المزيد من التعاون والتواصل مع مؤسسة النجاح وجامعتها من أجل تطوير البرنامج التعليمي والتربوي في مجالي اللغة العربية والشريعة من خلال إرسال أساتذة وخبراء الرابطة المتخصصين في هذا المجال.

وأبدى الأمين العام الاستعداد الكامل للتعاون البناء على كافة الأصعدة الثقافية والعلمية بما يحقق أهداف الرابطة والجامعات الأعضاء في دعم قضايا الإسلام والمسلمين.

يذكر أن مقر أمانة رابطة الجامعات الاسلامية بجامعة الأزهر، وتضم ممثلين عن نحو 200 جامعة اسلامية بالعالم.