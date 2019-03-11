وزير الشباب: ندعم كل النماذج الإيجابية بالمجتمع

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعم الوزارة لكل النماذج الإيجابية بالمجتمع واعتبارهم قدوة حسنة ينبغي الاقتداء بهم.



ولفت الوزير إلى الدور المجتمعي للوزارة من خلال مواجهة التحديات والمشاركة مع مختلف الجهات ومؤسسات الدولة لتحقيق معدلات التنمية والتطور المطلوب في مختلف القطاعات.



وجاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم، بـ"أبطال إنقاذ ركاب محطة مصر" الذين سارعوا في إنقاذ مصابي ضحايا حادث القطار الذي وقع بمحطة مصر الشهر الماضي.



ومنح الوزير شهادات تقدير ومكافأة مالية للأبطال العاملين على أرصفة محطة مصر للسكك الحديدية، نظير شجاعتهم التي ظهرت أثناء الحادث الأليم، وهم كل من (محمد عبدالرحمن، محمد رمضان، أحمد سعد عبدالسلام، ووليد مرضي).