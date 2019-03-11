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اقتصاد
الإثنين 11/مارس/2019 - 05:01 م

الإسترليني يتعافى من أدنى مستوى بـ3 أسابيع مع تطورات البريكست

الإسترليني يتعافى
وكالات
dostor.org/2549181

تعافى الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى في 3 أسابيع أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تركيز المستثمرين على تطورات البريكست.

وذكرت المفوضية الأوروبية أنها مستعدة لمواصلة المفاوضات مع المملكة المتحدة من أجل التوصل إلى صفقة بشأن البريكست بحلول نهاية الشهر الجاري.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أن المحادثات مع المفوضية الأوروبية في عطلة الأسبوع لم يتم إحراز أي تقدم بها.

ويترقب المستثمرون تصويت مجلس العموم البريطاني غدًا على صفقة البريكست المعدلة والمقدمة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وفي حالة إذا كان تصويت مجلس العموم البريطاني ضد الصفقة المقترحة فإن البرلمان من المحتمل أن يصوت الخميس المقبل على تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر في 29 مارس المقبل.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد صرحت الجمعة الماضية بأن المملكة المتحدة قد لا تغادر الاتحاد الأوروبي إطلاقا إذا رفض البرلمان صفقة البريكست التي تفاوضت عليها مع بروكسل.

وارتفع اليوم الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.5% إلى 1.3078 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 1.2990 دولار يوم الجمعة الماضية.

كما ارتفعت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 0.3% عند 0.8600 إسترليني.

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