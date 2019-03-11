الرئيس السوداني يؤكد الدور الهام للشباب في تعزيز السلام

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، الدور الهام الذي يلعبه الشباب في تعزيز وتثبيت السلام، باعتباره الهدف الرئيسي الذى تتجه إليه الدولة عبر قرار الوقف الدائم لإطلاق النار، لافتا إلى دور القوافل الشبابية التعليمية والصحية في هذا الصدد.



ونوه -خلال جلسة حوارية مع المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للشباب السوداني، اليوم الإثنين، بالقصر الجمهوري بالخرطوم- إلى اهتمام الدولة ورعايتها لكافة برامج وخطط الاتحاد، بما يستوعب طاقتهم، وقال إن السودان أمة شابة لزيادة نسبة عدد الشباب في تكويناته السكانية، مؤكدا أن تعطيل الشباب يهدد أي استراتيجية للدولة.



وتعهد بتوفير الدولة للتمويل اللازم لكافة خطط وبرامج الاتحاد بما يوفر لها النجاح وسط المجتمعات، وتسهيل سبل الاستقرار الأسري لما بعد الزواج، بتوفير السكن عبر مشروعات البناء الرأسي باعتباره الهاجس الأول لهم.



ووجه بالاهتمام بمراكز الشباب وتعزيز الثقافة الرقمية لديهم خاصة في مجالات الإعلام، لمواكبة التطور العالمي ورعاية المبدعين من أجل تحقيق نتائج جيدة على المستويين الإقليمي والدولي.



ومن جهته، أوضح رئيس الاتحاد، محمود أحمد، في تصريح صحفي، أن الرئيس البشير اطلع خلال اللقاء علي خطة وبرامج الاتحاد للمرحلة المقبلة لكافة الأمانات والمؤسسات التابعة له.



وأشاد بقرار الرئيس بإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة علي التمويل الأصغر وتطبيق الصيغ الإسلامية في التمويل.



ونوه بأن الرئيس البشير أثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد في كافة المجالات المجتمعية، خاصة تخفيف أعباء المعيشة عبر الأسواق المخفضة، مبرزا أن اللقاء تناول أهمية قيام مؤتمر لمناقشة قضايا الزواج، وموافقة رئيس الجمهورية على رعاية تزويج 100 ألف شاب وفتاة.