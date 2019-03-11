منتخب الصالات يعسكر أول أبريل لتصفيات أمم إفريقيا

حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم للصالات، الأول من أبريل القادم، موعدا لانطلاق معسكر الإعداد الداخلي للمنتخب في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس أمم إفريقيا (المغرب 2020).



وأوضح نادر رشاد، المدرب العام لمنتخب الصالات، أن المعسكر يشمل مرحلتين، الأولى في القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 7 أبريل سينطلق يوم 1 أبريل في القاهرة والثانية في سلوفاكيا خلال الفترة من 7 إلى 11 أبريل المقبل ويتخللها خوض مباراتين وديتين أمام منتخب سلوفاكيا لصالات يومي 8 و9 من الشهر نفسه.



وأكد أهمية المباراتين الوديتين أمام سلوفاكيا للاستفادة الفنية المتوقع أن يكتسبها المنتخب قبل تصفيات كأس أمم إفريقيا (المغرب 2020)، مشددا على أن الجهاز الفني واللاعبين يضعون هدف التأهل لكأس الأمم نصب أعينهم استمرارًا للنجاح الذي حققه المنتخب في أولمبياد الشباب بالأرچنتين، بعدما تُوج بالميدالية البرونزية.